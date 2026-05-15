Dopo la conclusione di Pechino Express 2026, sui social si sono moltiplicati i commenti riguardanti la coppia composta da una giovane influencer e un ex calciatore. La vittoria di questa coppia, considerata da molti come raccomandata, ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni utenti che si sono detti sorpresi dalla loro performance e altri che si sono lasciati coinvolgere dall’entusiasmo generale. La discussione ha portato alla luce opinioni diverse sulla loro partecipazione e sul risultato finale della trasmissione.

All’indomani della vittoria dei raccomandati ( Chanel Totti e Filippo Laurino ) a Pechino Express 2026, il commento più ricorrente, sui social, è stato: “Non gli avremmo dato due lire, invece ci hanno fatto impazzire e tifavamo per la loro vittoria”. Perché la storia dei “ raccomandati ” era già scritta nel loro nome: due figli di papà, entrati non certo per meritocrazia, pronti a scontarsi non solo con gli avversari del reality ma soprattutto con il mare di pregiudizi nei loro confronti che hanno scelto la strada migliore, ovvero giocare con onestà, mostrarsi per quello che sono davvero, con le loro insicurezze e “ignoranza” di vita vera, puntando sulla sincerità e sull’autoironia che molti pensavano non possedessero, e che si è rivelata la carta vincente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chanel Totti, che ha vinto Pechino e tutti i pregiudizi su di lei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati) di Pechino Express 2026: intervista

Sullo stesso argomento

Pechino Express, pazzi per Chanel Totti: sui social (ora) la amano tuttiNoi lo sapevamo: Chanel Totti, nonostante un nome e due genitori così impegnativi, non poteva non essere quel concentrato di spontaneità e simpatica...

Pechino Express, vincono Chanel Totti e Laurino: trionfo a Kyoto su Sky e NOWFinale di Pechino Express – L’Estremo Oriente: vinconoI Raccomandati | Chanel Totti e Filippo Laurino.

Chanel Totti e Filippo Laurino vincono #PechinoExpress 2026 I Raccomandati hanno battuto negli ultimi 167 km Le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo e I Veloci Fiona May e Patrick Stevens x.com

Chanel Totti: arrivano gli auguri di papà Francesco a mamma Ilary per i 19 anni reddit

Francesco Totti celebra la vittoria della figlia Chanel a Pechino Express: Sono fiero di teChanel Totti e Filippo Laurino sono i vincitori di Pechino Express 2026. A commentare la vittoria anche Francesco Totti che su Instagram ha condiviso una foto con la figlia dicendosi fiero di lei. fanpage.it

Chanel Totti vince Pechino Express, la reazione identica di papà Francesco e Ilary BlasiI Raccomandati, formati da Chanel Totti e Filippo Laurino, hanno vinto Pechino Express: la reazione di Francesco Totti e Ilary Blasi ... gossipetv.com