Chanel Totti festeggia il compleanno nel resort di lusso con piscina a sfioro e lettini in acqua

Chanel Totti ha festeggiato il suo 19° compleanno in un resort di Limatola, in provincia di Benevento. La giornata è stata caratterizzata da un grande pool party, con una piscina a sfioro e lettini in acqua. La celebrazione si è svolta in un ambiente di lusso, con amici e familiari presenti per condividere il momento. La festa ha avuto luogo nel resort, che offre strutture di alta qualità e un’atmosfera esclusiva.

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