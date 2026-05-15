Chanel Totti festeggia il compleanno nel resort di lusso con piscina a sfioro e lettini in acqua

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti ha festeggiato il suo 19° compleanno in un resort di Limatola, in provincia di Benevento. La giornata è stata caratterizzata da un grande pool party, con una piscina a sfioro e lettini in acqua. La celebrazione si è svolta in un ambiente di lusso, con amici e familiari presenti per condividere il momento. La festa ha avuto luogo nel resort, che offre strutture di alta qualità e un’atmosfera esclusiva.

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Chanel Totti ha compiuto 19 anni l'altro ieri e per l'occasione ha organizzato un mega pool party in un resort di Limatola, in provincia di Benevento. Quanto costa un evento simile in questa location?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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