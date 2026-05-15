Chanel Totti festeggia il compleanno nel resort di lusso con piscina a sfioro e lettini in acqua
Chanel Totti ha festeggiato il suo 19° compleanno in un resort di Limatola, in provincia di Benevento. La giornata è stata caratterizzata da un grande pool party, con una piscina a sfioro e lettini in acqua. La celebrazione si è svolta in un ambiente di lusso, con amici e familiari presenti per condividere il momento. La festa ha avuto luogo nel resort, che offre strutture di alta qualità e un’atmosfera esclusiva.
Chanel Totti ha compiuto 19 anni l'altro ieri e per l'occasione ha organizzato un mega pool party in un resort di Limatola, in provincia di Benevento. Quanto costa un evento simile in questa location?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il compleanno di Chanel Totti: festa da sogno o sfida tra vip
Sullo stesso argomento
Chanel Totti, compleanno in grande stile: per i 19 anni festa in piscina con la tutina di paillettesChanel Totti ha festeggiato con le amiche il 19esimo compleanno: prima pool party, poi cena con karaoke e musica (e un look scintillante da diva).
Villa da sogno sul Lago di Como: in vendita una residenza di lusso con piscina a sfioro e vista panoramicaUna villa contemporanea affacciata sul Lago di Como conquista il mercato immobiliare di lusso grazie a una posizione privilegiata fronte lago,...
Chanel Totti celebra i 19 anni con uno stile da vera star La giovane influencer ha iniziato a festeggiare il suo compleanno nella mega villa di famiglia all’Eur, tra amici storici, torte e dolci dediche da parte dei genitori Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma il vero pa facebook
Chanel Totti festeggia 19 anni con una cena tra amici e gli auguri social di Ilary Blasi e Francesco Totti. Niente festa sfarzosa come l’anno scorso, ma una serata intima con torte semplici e dediche affettuose. #ChanelTotti ift.tt/JE0IVs9 x.com
Chanel Totti festeggia i suoi 19 anni nel casertano con un esclusivo pool partyLa provincia di Caserta è stata scelta come scenario per un evento speciale dedicato ai 19 anni di Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. casertaweb.com
Chanel Totti festeggia i suoi 19 anni: lo scatenato pool party insieme alle amicheChanel Totti spegne 19 candeline e si prende il centro della scena tra affetti familiari, amici storici e una festa che racconta bene il momento che sta vivendo. Non più soltanto la figlia di Ilary ... tgcom24.mediaset.it