Chanel Totti compleanno in grande stile | per i 19 anni festa in piscina con la tutina di paillettes

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti ha compiuto 19 anni e ha organizzato una festa in piscina con le sue amiche. La giornata è iniziata con un party in acqua, seguito da una cena con karaoke e musica. Durante l’evento, ha indossato una tutina di paillettes che ha attirato l’attenzione. La festa si è svolta nel rispetto delle normative in vigore e ha visto la partecipazione di alcuni invitati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chanel Totti ha festeggiato con le amiche il 19esimo compleanno: prima pool party, poi cena con karaoke e musica (e un look scintillante da diva).🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Chanel Totti compie 19 anni: gli auguri di mamma e papà, la festa in casaChanel Totti ha festeggiato i suoi diciannove anni circondato dall'affetto degli amici.

Chanel Totti compie 19 anni: per la festa a sorpresa indossa felpa e jeansOggi Chanel Totti compie 19 anni e sui social ha documentato i momenti più belli della festa a sorpresa che ha ricevuto allo scoccare della...

Temi più discussi: Chanel Totti compie 19 anni, gli auguri dei genitori; Chanel Totti compie 19 anni, gli auguri di mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti; Chanel Totti compie 19 anni: gli auguri di mamma e papà, la festa in casa; Chanel Totti, la raccomandata più amata d'Italia compie 19 anni in un mare d'affetto.

chanel totti chanel totti compleanno inChanel Totti, compleanno in grande stile: per i 19 anni festa in piscina con la tutina di paillettesChanel Totti ha festeggiato con le amiche il 19esimo compleanno: prima pool party, poi cena con karaoke e musica (e un look scintillante da diva) ... fanpage.it

chanel totti chanel totti compleanno inChanel Totti compie 19 anni: la festa con gli amici e la dedica speciale di mamma Ilary Blasi e papà FrancescoChanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha compiuto 19 anni. Non sono mancati gli auguri dei genitori ... donnaglamour.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web