Chanel Totti compleanno in grande stile | per i 19 anni festa in piscina con la tutina di paillettes
Chanel Totti ha compiuto 19 anni e ha organizzato una festa in piscina con le sue amiche. La giornata è iniziata con un party in acqua, seguito da una cena con karaoke e musica. Durante l’evento, ha indossato una tutina di paillettes che ha attirato l’attenzione. La festa si è svolta nel rispetto delle normative in vigore e ha visto la partecipazione di alcuni invitati.
Chanel Totti ha festeggiato con le amiche il 19esimo compleanno: prima pool party, poi cena con karaoke e musica (e un look scintillante da diva).🔗 Leggi su Fanpage.it
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