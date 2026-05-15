Nella serata di ieri si è conclusa l’ultima stagione di Pechino Express 2026 con la vittoria di Chanel Totti e Filippo Laurino. I due concorrenti, molto uniti, hanno dimostrato un buon feeling durante tutto il percorso, alternando momenti di tensione e di leggerezza, e vivendo alcuni litigi seguiti da riappacificazioni rapide. La finale ha visto la coppia superare le altre squadre arrivando prima al traguardo. La trasmissione è andata in onda in prima serata sulla rete televisiva nazionale.

È andata in onda la finale dell’ultima edizione. Affiatati come solo due amici cresciuti insieme sanno essere, capaci di alternare tensione e leggerezza, litigi e riappacificazioni nel giro di un istante. E ora anche vincitori ufficiali di Pechino Express. A conquistare il traguardo finale di Kyoto sono stati Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia de “I Raccomandati”, protagonisti dell’ultima edizione dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Sul secondo gradino del podio si sono piazzate Jo Squillo e Michelle Masullo, “Le DJ”, considerate tra le favorite della vigilia ma penalizzate da un passaggio sfortunato proprio nei momenti decisivi della finale, ambientata nello splendido Tempio Ninna-Ji di Kyoto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Chanel Totti e Filippo Laurino trionfano a Pechino Express 2026

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La classifica della quinta tappa | Pechino Express

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