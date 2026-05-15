Chanel Totti ha compiuto 19 anni e i festeggiamenti si sono svolti tra Roma e il verde del Sannio. La serata nel Sannio è stata organizzata in un’area privata e chiusa al pubblico, con pochi invitati presenti. La festa si è svolta in un ambiente tranquillo e riservato, lontano dai riflettori. A Roma, invece, sono stati organizzati altri momenti di celebrazione, senza dettagli specifici sulle persone coinvolte o sul luogo.

? Punti chiave Come ha diviso Chanel i festeggiamenti tra Roma e la provincia?. Chi ha partecipato alla serata blindata nel verde del Sannio?. Perché la giovane ha scelto una location così isolata dai media?. Cosa rivela questa scelta sul nuovo stile di vita di Chanel?.? In Breve Celebrazione familiare con torta tradizionale avvenuta nella città di Roma.. Serata privata con amiche strette in una struttura tra Benevento e Caserta.. Scelta del territorio sannino per garantire massima privacy e isolamento dai media.. Evoluzione verso uno stile di vita riservato lontano dai riflettori di Francesco Totti.. Chanel Totti ha festeggiato i suoi 19 anni tra la città di Roma e le colline del Sannio, scegliendo una location esclusiva immersa nel verde per una serata riservata tra amici stretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chanel Totti compie 19 anni: tra Roma e il verde del Sannio

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