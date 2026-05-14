Chanel Totti ha compiuto 19 anni e ha celebrato il suo compleanno in diverse località italiane. La festeggiata ha passato alcuni giorni tra Roma, la Campania e il Sannio, dove si è svolta una delle tappe più riservate dei festeggiamenti. La giornata è stata caratterizzata da incontri con amici in una location esclusiva, con dettagli che non sono stati divulgati pubblicamente. La ricorrenza ha attirato l’attenzione di vari media che hanno seguito la sua presenza sul territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Doppia celebrazione per Chanel Totti, che ha festeggiato i suoi 19 anni tra Roma e la Campania, con un passaggio anche nel Sannio, dove si sarebbe svolta una delle tappe più riservate dei festeggiamenti. Dopo il momento familiare nella Capitale, con amici e parenti e la tradizionale torta di compleanno, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbe scelto di proseguire i festeggiamenti lontano dai riflettori romani, spostandosi in una location esclusiva immersa nel verde in provincia di Benevento. Il gruppo ristretto di amici avrebbe raggiunto la location esclusiva immersa nel verde tra le province di Benevento e Caserta, sempre più spesso scelto da volti noti e giovani influencer per eventi privati e feste riservate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Chanel Totti nel Sannio per i 19 anni: compleanno tra amici in una location esclusiva

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