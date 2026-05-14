Pechino Express vincono Chanel Totti e Laurino | trionfo a Kyoto su Sky e NOW

Nella finale di Pechino Express – L’Estremo Oriente, i concorrenti Chanel Totti e Filippo Laurino si sono aggiudicati la vittoria. La gara si è svolta a Kyoto e la conclusione è stata trasmessa su Sky e NOW. I due partecipanti hanno superato le altre coppie in gara, conquistando il primo posto nell’ultima tappa del programma. La puntata finale ha mostrato le ultime sfide e le emozioni legate al traguardo.

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