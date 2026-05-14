Pechino Express vincono Chanel Totti e Laurino | trionfo a Kyoto su Sky e NOW

Da digital-news.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale di Pechino Express – L’Estremo Oriente, i concorrenti Chanel Totti e Filippo Laurino si sono aggiudicati la vittoria. La gara si è svolta a Kyoto e la conclusione è stata trasmessa su Sky e NOW. I due partecipanti hanno superato le altre coppie in gara, conquistando il primo posto nell’ultima tappa del programma. La puntata finale ha mostrato le ultime sfide e le emozioni legate al traguardo.

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Finale di Pechino Express – L’Estremo Oriente: vinconoI Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino. Successo a Kyoto su Sky e NOW dopo un viaggio di oltre 5000 km. Affiatati come solo due giovanissimi amici possono essere, capaci di unire determinazione e leggerezza, in grado di scontrarsi frontalmente ma di perdonarsi un secondo dopo. E da pochi minuti anche vincitori ufficiali dell’edizione di Pechino Express – L’Estremo Oriente: a Kyoto i trionfatori dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sono Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia de “I Raccomandati”. Secondo posto per Jo Squillo e Michelle Masullo, la coppia delle“Le DJ”, favoritissime alla vigilia ma rallentate da un passaggio sfortunato proprio in occasione del Tappeto Rosso decisivo collocato nel magnificente Tempio Ninna-Ji di Kyoto. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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