LIVE Trento-PGE Varsavia 1-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | l’Italia dilaga nel finale del secondo set 25-19

Durante la partita tra Trento e PGE Varsavia nella Champions League di volley, il punteggio è attualmente di 1-1. Nel secondo set, l’Italia ha vinto con un punteggio di 25-19, grazie a una rimonta nel finale. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili per chi desidera seguire l’andamento in tempo reale. Sono inoltre in corso le trasmissioni di altre gare di volley femminile.

25-19 Out Bednorz da zona 4. Trento pareggia il conto. Bravi i padroni di casa a resistere al tentativo di rimonta dei polacchi e a dilagare nel finale grazie soprattutto al servizio. 1-1 15-11 Mano out Bednorz al termine di un lunghissimo scambio. Bene i polacchi in difesa 23-25 Out l'attacco di Lavia e Warszaw si aggiudica il primo set. Trento ha un problema nelle fasi decisive dei set. Era accaduto contro Civitanova, oggi stessa cosa, break di 0-4 nel finale del primo set