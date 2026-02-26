Perugia punta al poker nella Supercoppa ma Lorenzetti e Giannelli esprimono perplessità sul calendario

Perugia si prepara a una sfida decisiva nella final four della Supercoppa, con l’obiettivo di conquistare il quarto titolo consecutivo. La semifinale contro Trento si presenta come un match di grande rilievo, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo. Lorenzetti e Giannelli esprimono alcune riserve sul calendario, mentre i tifosi attendono con attenzione l’inizio della partita.

Si accende la final four della Del Monte Supercoppa: la semifinale tra Perugia e Trento promette una sfida intensa e mirata a proporre giocata di alto livello fin dall’inizio della stagione. Le formazioni coinvolte si presentano con obiettivi chiari: conquistare un trofeo prestigioso e mettere in mostra una condizione crescente. Perugia arriva con una fiducia costruita su segnali incoraggianti, mentre Trento cerca stabilità e imprevedibilità nelle fasi decisive. La sfida invita a leggere le dinamiche di squadra, il contributo individuale e la gestione del ritmo. La squadra di Trento punta su solidità al servizio e transizioni rapide, mentre Perugia cerca equilibrio tra ricezione, attacco efficace e capacità di restare agganciata al punteggio fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

