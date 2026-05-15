Cesena cocaina in un caricabatterie | arrestato il corriere su moto

A Cesena, un uomo è stato arrestato per aver trasportato cocaina nascosta in un caricabatterie. L’arresto è stato effettuato durante un controllo su una moto, dove è stata trovata la sostanza stupefacente. Le indagini hanno verificato che il motociclista riceveva istruzioni sulla consegna tramite telefonate. La polizia ha sequestrato la droga e ha avviato ulteriori accertamenti per identificare eventuali altri coinvolti nelle attività di trasporto.

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? Domande chiave Come faceva a nascondere la droga in un comune caricabatterie?. Chi coordinava le consegne tramite le telefonate al motociclista?. Dove si spostava il giovane per distribuire le dosi di cocaina?. Perché il giudice ha convalidato subito la condanna a due anni?.? In Breve Sequestrate 32 dosi di cocaina per un peso totale di 17 grammi.. Ritrovati mille euro in contanti nel portafoglio del ventitreenne albanese.. Giudice del Tribunale di Forli ha convalidato la pena con 2 anni di reclusione.. Il corriere operava tramite telefonate per consegne in vari quartieri di Cesena.. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cesena hanno arrestato un 23enne albanese senza fissa dimora ieri pomeriggio, bloccandolo nei pressi della stazione ferroviaria mentre si trovava in sella al suo motociclo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesena, cocaina in un caricabatterie: arrestato il corriere su moto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cocaina nel caricabatterie del cellulare: arrestato e condannato un presunto "corriere" della drogaAvrebbe utilizzato un caricabatterie per cellulari, svuotato dei circuiti elettrici, come nascondiglio per le dosi di cocaina. Cesena: 82 dosi di cocaina e bilancino, arrestatoNel cuore della riviera romagnola, un’operazione di polizia ha smantellato una rete di spaccio attivo a Cesenatico. Cesena, spaccia in moto nascondendo la cocaina nel caricabatterie del cellulare: 23enne condannato a due anni di reclusioneNella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 23enne albanese, senza fissa dimora, presunto responsabile del ... corriereromagna.it Cocaina nel caricabatterie: arrestato il rider della droga a CesenaUn ventitreenne è stato sorpreso dai carabinieri nei pressi della stazione con 32 dosi di stupefacente e mille euro in contanti ... forli24ore.it