Cerreto Sannita ospita Buongiorno Ceramica con la mostra Sacro e Profano

A Cerreto Sannita si tiene l’edizione di quest’anno di Buongiorno Ceramica, che comprende la mostra intitolata “Sacro e Profano”. L’evento si svolge il 23 e 24 maggio e prevede esposizioni di acquasantiere realizzate in modo contemporaneo, oltre all’apertura delle botteghe locali e visite guidate nel centro storico. Durante le giornate, i visitatori possono vedere le opere e partecipare alle attività organizzate nelle botteghe artigiane della zona.

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Il 23 e 24 maggio 2026, in occasione di Buongiorno Ceramica, Cerreto Sannita ospita la mostra “Sacro e Profano” di Domizio Cassella. L’esposizione presenta 16 acquasantiere in terracotta che reinterpretano questo oggetto tradizionale in chiave contemporanea, trasformandolo in un potente strumento di riflessione sociale. L’opera di Cassella nasce da un percorso di rinascita personale: l’arte diventa qui un mezzo di riscatto per dare voce a chi vive ai margini, esplorando il confine sottile tra icone popolari e responsabilità collettiva. L’apertura della manifestazione è in programma sabato 23 maggio alle ore 17:30 presso l’Auditorium “G. Verdi” dell’I. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cerreto Sannita ospita Buongiorno Ceramica con la mostra “Sacro e Profano” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Grottaglie apre le porte alla ceramica con “Buongiorno Ceramica!”Tarantini Time QuotidianoGrottaglie si prepara ad accogliere “Buongiorno Ceramica!”, la manifestazione nazionale dedicata alla ceramica artistica e... Cerreto Sannita celebra sapori e tradizioni con “Asparagi e Virni in Festa”Con la primavera alle porte, Cerreto Sannita torna a promuovere il suo affascinante centro storico, ricco di tradizione, buon cibo e natura.