Cerreto Sannita celebra sapori e tradizioni con Asparagi e Virni in Festa

Tre giorni di eventi si svolgono a Cerreto Sannita per celebrare le tradizioni e i sapori locali. La manifestazione, intitolata “Asparagi e Virni in Festa”, prevede degustazioni, escursioni a piedi, spettacoli musicali dal vivo e visite guidate nel centro storico. La manifestazione si svolge in diverse location del paese, coinvolgendo residenti e visitatori in un calendario ricco di attività.

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Con la primavera alle porte, Cerreto Sannita torna a promuovere il suo affascinante centro storico, ricco di tradizione, buon cibo e natura. Il prossimo week end la cittadina settecentesca propone la seconda edizione di “Asparagi e Virni in Festa”. Una manifestazione organizzata con passione dalla Pro Loco Cominium in collaborazione con il Comune di Cerreto Sannita, allo scopo di promuovere deliziose pietanze della tradizione locale, realizzate con due ingredienti semplici ma dal sapore intenso: l’asparago selvatico ed il fungo di San Giorgio, comunemente noto nel territorio cerretese come “Virno”. Ad allietare la serata ci sarà musica live con il “Movimento Popolare Sannita” a partire dalle ore 21:30.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cerreto Sannita celebra sapori e tradizioni con “Asparagi e Virni in Festa” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cerreto Sannita, la Società Operaia celebra il Primo Maggio con la SOMS di Sala ConsilinaLa Festa dei Lavoratori è stata occasione d’incontro della SOMS di Cerreto Sannita con la SOMS “Torquato Tasso” ETS di Sala Consilina. A Cerreto Sannita tutto è pronto per la Festa della CroceTutto parte da una croce, posta agli inizi del Novecento da residenti che volevano sentirsi tutti parte di una stessa, unica, grande famiglia,...