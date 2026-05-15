CER Vallagarina | 114 soci e 321 kWh per l’energia verde locale

Il CER Vallagarina ha coinvolto 114 soci in un progetto di produzione di energia verde, raggiungendo una capacità complessiva di 321 kWh. Sono state individuate alcune aziende private che hanno contribuito finanziariamente alla realizzazione del progetto, anche se i nomi specifici non sono stati resi noti. Restano aperte le domande sulla gestione dei tetti comunali e sul loro ruolo nella futura produzione energetica. La questione riguarda soprattutto come questa amministrazione intenda organizzare e sfruttare gli spazi disponibili.

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? Domande chiave Come influenzerà la gestione dei tetti comunali la produzione futura?. Chi sono le aziende private che hanno sostenuto il progetto?. Come faranno i soci a ridurre ulteriormente i costi energetici?. Quali nuovi spazi verranno individuati per gli investimenti degli impianti?.? In Breve Composizione soci include 92 persone fisiche e 10 persone giuridiche.. Atto costitutivo ufficiale firmato il 23 aprile 2025 dopo via libera Corte Conti.. Coinvolti Comuni di Nomi, Aldeno, Calliano, Nogaredo, Besenello e Volano.. Collaborazione tra Consorzio BIM Adige Trento, Camera di Commercio e aziende Marzadro e Vivallis.. La CER Vallagarina ha approvato il primo bilancio con 114 soci e 321 kWh di energia installata, confermando la solidità del modello nato l’anno scorso tra i comuni della valle. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CER Vallagarina: 114 soci e 321 kWh per l’energia verde locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,114 €/kWh – 21 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,... Energia verde e transizione, Sinloc sostiene lo sviluppo locale in Italia ed EuropaUN GRUPPO di consulenza ed investimento con circa 100 professionisti al lavoro che ha come propria missione il sostegno allo sviluppo locale. Nasce Cer Vallagarina: la Camera di Commercio fra i soci fondatoriQuesta mattina in via Calepina la conferenza stampa di presentazione della nuova società cooperativa per la produzione e il consumo di energia pulita La Camera di commercio di Trento ha ... ladigetto.it