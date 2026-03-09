energia verde e transizione sinloc sostiene lo sviluppo locale in italia ed europa

Un gruppo di consulenza e investimento con circa 100 professionisti si dedica a sostenere lo sviluppo locale in Italia e in Europa, concentrandosi sulla promozione dell’energia verde e della transizione energetica. La loro attività si focalizza su progetti e investimenti che favoriscono la crescita sostenibile nei territori. L’obiettivo principale è supportare le comunità nel percorso verso un futuro più ecologico.

UN GRUPPO di consulenza ed investimento con circa 100 professionisti al lavoro che ha come propria missione il sostegno allo sviluppo locale. Si occupa di consulenza ed investimento in Italia e in Europa e promuove lo sviluppo soprattutto attraverso la realizzazione di infrastrutture, con studi di fattibilità, attività di assistenza tecnica e con investimenti soprattutto in progetti di Partenariato Pubblico Privato. Con 1.350 progetti realizzati in Italia e in Europa e 2,1 miliardi di investimenti attivati per lo sviluppo locale, Sinloc opera in 20 Paesi europei e ha un patrimonio di circa 63 milioni Sinloc affianca istituzioni locali ed imprese nella configurazione dei progetti e favorisce la ricerca e l’efficace utilizzo di risorse finanziarie nazionali ed europee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

