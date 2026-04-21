Oggi, 21 aprile 2026, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta a 0,114 euro per chilowattora, pari a circa 113,59 euro per megawattora. Si tratta di un dato che indica un aumento rispetto alle giornate precedenti e rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore viene aggiornato quotidianamente e riflette le variazioni del mercato energetico.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 21 Aprile 2026, un valore di 0,114 €kWh (113,59 €MWh). Si tratta di un aumento del 2,5% rispetto a ieri, segnando una lieve inversione rispetto alla tendenza ribassista delle ultime settimane. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,113 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è più elevata, pari a 0,128 €kWh. Il prezzo attuale, pur in rialzo, rimane comunque inferiore rispetto ai picchi raggiunti nel mese precedente. Nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di partenza per la formazione delle offerte delle compagnie energetiche.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,114 €/kWh – 21 Aprile 2026

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