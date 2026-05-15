Centrodestra in Vigilanza Rai | Pronti a garantire il numero legale Giachetti interrompe occupazione dell’Aula della Camera

Il centrodestra in Commissione di Vigilanza Rai ha dichiarato di essere pronto a garantire il numero legale durante le assemblee, mentre un rappresentante dell’opposizione ha interrotto l’occupazione dell’aula della Camera. La maggioranza ha confermato la disponibilità a discutere sulle proposte avanzate dalle opposizioni, sottolineando l’intenzione di mantenere un dialogo aperto. La discussione riguarda questioni legate alla gestione e alla governance dell’emittente radiotelevisiva pubblica.

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