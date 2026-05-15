Centro per le Famiglie | inaugurata la nuova sede in strada Zarotto

Oggi è stata aperta ufficialmente la nuova sede del Centro per le Famiglie nel quartiere di Parma, in strada Zarotto 16. L’evento si inserisce nell’ottava tappa di “Parma che cambia – Tour”, un progetto che coinvolge diverse zone della città. La struttura offre un luogo dedicato all’ascolto, alla condivisione e alla promozione del benessere delle famiglie. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini interessati a conoscere gli spazi e le attività previste.

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