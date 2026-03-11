Nuova sede a Miramare per il Centro per le Famiglie | 132 mila euro per potenziare i servizi

La giunta comunale ha deciso di destinare un immobile di via Losanna 10 a Miramare come seconda sede del Centro per le Famiglie. L’operazione prevede un investimento di 132 mila euro per migliorare i servizi offerti alla comunità locale. La nuova struttura sarà utilizzata per ampliare le attività e le risorse disponibili per le famiglie della zona.

La giunta comunale ha approvato l'assegnazione dell'immobile comunale di via Losanna 10, nel quartiere di Miramare, come sede secondaria del Centro per le Famiglie. La misura rientra in un progetto finanziato con oltre 132 mila euro - di cui quasi 50 mila destinati alla nuova sede - nell'ambito.