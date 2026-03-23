Ceriano Laghetto (Monza e Brianza), 23 marzo 2026 – In Lombardia, precisamente in provincia di Monza Brianza, c’è un nuovo Gastone. Un fortunato ha vinco un milione di euro con il MillionDay. Stando a quanto riferito dall’Agenzia Agimeg, si tratta del tredicesimo milione assegnato nel 2026 con il MillionDay. In base a quanto riferito la Dea Bendata ha premiato Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e della Brianza. La vincita è andata a segno nell'estrazione delle 20:30 di sabato 21 marzo, grazie ad una giocata singola, un fortunato giocatore ha realizzato una vincita milionaria. Le vincite milionarie dal lancio del MillionDay sono 368. Dal giorno del lancio, le vincite del MillionDay ammontano a oltre 1 miliardo di euro, con 121. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - C’è un nuovo milionario in Brianza: a Ceriano Laghetto vinto un milione di euro al MillionDay

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