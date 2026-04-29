Vincita record al MillionDay | scommettitore si porta a casa un milione di euro

Un giocatore ha vinto un milione di euro al MillionDay in una tabaccheria di Codevigo. La giocata, effettuata con un euro di resto, è stata fatta il 29 aprile. Si tratta di una delle vincite più grandi registrate finora nel gioco, che si è conclusa con una somma record per il montepremi massimo. La schedina vincente è stata acquistata durante una normale visita di routine in negozio.

E' andato in tabaccheria per comprare le sigarette e con il resto ha giocato un euro al MillionDay. Oggi 29 aprile a Codevigo un fortunato scommettitore con una semplice schedina ha vinto il premio massimo di un milione di euro. La vincita è stata realizzata in una ricevitoria di Codevigo. La.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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