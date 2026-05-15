Cento uova di dinosauro scoperte in Francia paleontologo Bertozzo | Eccezionale ma non inatteso

Nel sud della Francia è stato trovato un sito fossilifero dove sono state scoperte circa 100 uova di dinosauro. La scoperta è stata annunciata da un paleontologo italiano, che ha commentato l’evento come eccezionale, ma non sorprendente. La zona è stata oggetto di studi e scavi recenti, portando alla luce questi resti che testimoniano la presenza di animali preistorici nella regione. Il ritrovamento rappresenta un passo importante per le ricerche sull’era dei dinosauri in Europa.

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