Cento uova di dinosauro scoperte in Francia paleontologo Bertozzo | Eccezionale ma non inatteso
Nel sud della Francia è stato trovato un sito fossilifero dove sono state scoperte circa 100 uova di dinosauro. La scoperta è stata annunciata da un paleontologo italiano, che ha commentato l’evento come eccezionale, ma non sorprendente. La zona è stata oggetto di studi e scavi recenti, portando alla luce questi resti che testimoniano la presenza di animali preistorici nella regione. Il ritrovamento rappresenta un passo importante per le ricerche sull’era dei dinosauri in Europa.
In un sito fossilifero nella Francia meridionale sono state rinvenute circa 100 uova di dinosauro. Il paleontologo italiano Filippo Bertozzo ha affermato a Fanpage.it che si tratta di una scoperta eccezionale, ma non inaspettata dal punto di vista biologico. La spiegazione del ricercatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Rinvenute 100 Uova di Titanosauro #notizie #dinosauri
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