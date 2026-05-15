Centinaia di strutture monumentali di una misteriosa cultura scoperte nel Sahara | le più antiche hanno 6.000 anni
Recenti analisi di immagini satellitari hanno portato alla luce centinaia di strutture monumentali nel Sahara, tutte appartenenti a una cultura ancora poco conosciuta. Tra queste, alcune sono state datate a circa 6.000 anni fa, rendendole tra le più antiche mai individuate nella regione. Le strutture, che sembrano essere funerarie, si estendono su vaste aree e testimoniano un’attività umana risalente a millenni fa. La scoperta apre nuove prospettive sull’insediamento e le pratiche di questa civiltà scomparsa.
Grazie all'analisi di immagini satellitari, i ricercatori hanno scoperto centinaia di strutture funerarie monumentali nel cuore del deserto del Sahara. Appartengono a una misteriosa cultura nomade scomparsa con la fine del Periodo Umido Africano. Le più antiche sono precedenti al regno dei faraoni: hanno 6.000 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
16 Ancient African Discoveries They Never Taught You
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