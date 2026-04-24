Grandi squali nel Golfo di Napoli centinaia di stenelle nel Mar Ligure | la ricchezza del mare italiano Avvistamenti e scoperte

Nel Golfo di Napoli sono stati avvistati grandi squali a circa duecento metri di profondità, tra la città e l’isola di Capri. Nel Mar Ligure sono state osservate centinaia di stenelle, un tipo di cetaceo, durante recenti scoperte. Questi avvistamenti testimoniano la varietà di specie marine presenti nelle acque italiane e sono stati documentati da ricercatori e appassionati.

Una popolazione di grandi squali nel Golfo di Napoli, a duecento metri circa di profondità, fra la città partenopea e Capri. Documentata dai ricercatori della stazione zoologica Anton Dohrn e riportata in un articolo pubblicato su Ecology. Gli squali capo piatto, con esemplari lunghi fino a cinque metri di lunghezza, sono veramente tanti, secondo la ricerca che associa tale presenza a biocostruzioni profonde, nelle acque di Ischia e Capri. —– Di seguito il comunicato corredato da foto: Dopo la pausa invernale, riprendono i monitoraggi della fauna marina a bordo dei traghetti della Corsica Sardinia Ferries. Domenica 19 aprile, sulla tratta BastiaNizzaVado Ligure, i ricercatori di Fondazione CIMA si sono imbarcati insieme al gruppo di studenti che, a partire da giugno, costituirà il team di osservatori a bordo delle Navi Gialle.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Grandi squali nel Golfo di Napoli, centinaia di stenelle nel Mar Ligure: la ricchezza del mare italiano Avvistamenti e scoperte Notizie correlate Leggi anche: Terremoto nel Mar Tirreno, violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli Leggi anche: Terremoto nel Mar Tirreno, violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli. «Avvertita anche a Milano» Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nel golfo di Napoli scoperta grande aggregazione di squali capopiatto; Un gruppo di squali avvistato nel Golfo di Napoli: esemplari lunghi 5 metri tra Ischia e Capri; Nel Golfo di Napoli scoperta un’aggregazione di squali capopiatto; Nel golfo di Napoli scoperta un’aggregazione di squali 'capopiatto'. Grandi squali nel Golfo di Napoli, centinaia di stenelle nel Mar Ligure: la ricchezza del mare italiano Avvistamenti e scoperteUna popolazione di grandi squali nel Golfo di Napoli, a duecento metri circa di profondità, fra la città partenopea e Capri. Documentata dai ricercatori della stazione zoologica Anton Dohrn e riportat ... noinotizie.it Giganteschi squali di oltre 5 metri avvistati nel Golfo di Napoli: scoperta sorprendente.Un’équipe di ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn ha recentemente effettuato una scoperta straordinaria nel Golfo di Napoli: è stata documentata la presenza di una popolazione di grandi sq ... napolipiu.com Tra Ischia e Capri, nel golfo di Napoli, scoperta una popolazione di squali “capopiatto”. Un ritrovamento che sorprende studiosi e apre nuovi scenari sulla biodiversità marina locale. Parole chiave: Napoli, Ischia, Capri, squali capopiatto, biodiversità, mare. #Na - facebook.com facebook Boom di squali nel golfo di Napoli, ecco i “capopiatto”: “Sono innocui e vanno protetti” x.com