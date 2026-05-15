Durante un incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e della Cina sono stati condivisi alcuni momenti che hanno attirato l’attenzione sui social media. In un video diffuso online, si vede l’ex presidente americano guardare negli appunti di un leader cinese, mentre un imprenditore noto fa smorfie nei selfie con altri partecipanti. Questi episodi, catturati durante la riunione, sono diventati rapidamente virali, suscitando commenti e curiosità tra gli utenti online.

L’ultimo incontro tra la delegazione americana e quella cinese ha regalato ai media dei particolari divertenti, che sono diventati virali sui social. Tutto è iniziato con la sbirciata di Donald Trump al quaderno di Xi Jinping durante la cena di Stato, approfittando dell’assenza di del leader cinese, che si era momentaneamente alzato dalla sedia. Nei video pubblicati sui social emerge anche lo sguardo impassibile di Marco Rubio. E se il segretario di Stato non ha battuto ciglio, non si può dire lo stesso di Elon Musk, che evidentemente si aspettava qualcosa di diverso. Le telecamere hanno inquadrato il patron di Tesla e Space X a cena, mentre sbuffava annoiato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cena tra Usa e Cina, Trump sbircia negli appunti di Xi e Musk fa le smorfie nei selfie con gli imprenditori (video)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¿Traición de Xi Jinping Trump intercepta regalo secreto de China para Irán

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Musk, foto e selfie alla cena Xi-Trump tra smorfie e noia

Cena show per Musk a Pechino: le smorfie, il video virale e l’irrituale presenza del figlio X A-XiiRoma, 14 maggio 2026 – Cena-show nella Grande Sala del Popolo per Elon Musk, ospite del presidente cinese Xi Jinping assieme alla delegazione di...

Donald Trump brinda con Xi Jinping alla cena di Stato a Pechino e lo invita negli Stati Uniti. Prove di dialogo tra le due superpotenze in vista dei fitti vertici internazionali previsti nel corso del 2026. Segui LaPresse.it #Trump #XiJinping #Usa #Cina #Esteri #La x.com

Ho preso un'anatra per cena. 80rmb. (Circa 11,50 dollari). OC Cina reddit

Usa e Cina sono partner e non rivali? Su Hormuz sì, su Taiwan noPrima che il menù della cena di gala – tra anatra alla pechinese, costolette croccanti di manzo, salmone in salsa di senape e tiramisù – venisse servito, il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping aveva ... formiche.net

Aragosta in zuppa di pomodoro e panini di maiale fritto, ecco il menu completo della cena tra Trump e Xi a PechinoDue mondi molto diversi tra loro che si uniscono grazie al cibo: l'incontro tra la delegazione statunitense, capeggiata dal presidente Donald Trump, ha effettuato la prima visita Usa in ... ilmessaggero.it