Cena show per Musk a Pechino | le smorfie il video virale e l’irrituale presenza del figlio X A-Xii
A Pechino, nella Grande Sala del Popolo, si è tenuta una cena-show con la presenza di Elon Musk, ospite del presidente cinese e accompagnato da una delegazione di imprenditori americani in visita nella capitale cinese. Durante l’evento, sono state catturate delle immagini che hanno mostrato Musk mentre faceva delle smorfie, successivamente diventate virali sui social media. È stato inoltre notato l’accompagnamento del suo figlio X A-Xii, che ha partecipato all’evento senza particolari commenti ufficiali.
Roma, 14 maggio 2026 – Cena-show nella Grande Sala del Popolo per Elon Musk, ospite del presidente cinese Xi Jinping assieme alla delegazione di imprenditori americani in visita a Pechino al seguito di Donald Trump. La cena, ospitata nella prestigiosa "Golden Room" dell'edificio affacciato su piazza Tiananmen, si è svolta dopo i colloqui bilaterali con il presidente Xi. https:www.quotidiano.netvideoeconomiaceo-di-nvidia-jensen-huang-a-pechino-perche-me-lo-ha-chiesto-trump-cboblmn3 Musk, le smorfie e il video virale. Seduto al tavolo, il patron di X ha posato per i fotografi insieme con l'amministratore delegato della Apple, Tim Cook. Musk, apparentemente a disagio, non si è potuto sottrarre agli scatti di rito, quindi ha iniziato a fare smorfie in favore delle telecamere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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