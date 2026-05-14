Cena show per Musk a Pechino | le smorfie il video virale e l’irrituale presenza del figlio X A-Xii

A Pechino, nella Grande Sala del Popolo, si è tenuta una cena-show con la presenza di Elon Musk, ospite del presidente cinese e accompagnato da una delegazione di imprenditori americani in visita nella capitale cinese. Durante l’evento, sono state catturate delle immagini che hanno mostrato Musk mentre faceva delle smorfie, successivamente diventate virali sui social media. È stato inoltre notato l’accompagnamento del suo figlio X A-Xii, che ha partecipato all’evento senza particolari commenti ufficiali.

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