Giardini Naxos nuovo no del Comitato al piano per il litorale | Inascoltate le richieste principali sulla costa

A pochi giorni dalla ratifica del nuovo piano per l’uso delle aree demaniali e marittime, a Giardini Naxos il Comitato locale ha ribadito il suo rifiuto, affermando che le richieste principali riguardanti la tutela della costa sono state ignorate. La decisione ha suscitato nuove tensioni tra le parti coinvolte, mentre le discussioni sul destino del litorale continuano a dividere la comunità.

A pochi giorni dall’adozione del nuovo piano per l’utilizzo delle aree demaniali e marittime, a Giardini Naxos si riaccende lo scontro sul futuro del litorale. Il Comitato Civico per i Beni Pubblici di Giardini Naxos torna infatti a esprimere un giudizio nettamente negativo sul documento.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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