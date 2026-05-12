Caso Cefpas Caruso istituisce una commissione di verifica sugli incarichi delle ultime settimane

Il direttore di un ente pubblico ha istituito una commissione di verifica per controllare gli incarichi assegnati dal centro di formazione e aggiornamento del personale sanitario nelle ultime settimane. La commissione ha il compito di accertare la conformità delle assegnazioni rispetto alle procedure previste. L'iniziativa arriva in seguito a recenti interrogativi sul rispetto delle regole nel conferimento degli incarichi. La verifica coinvolge diversi uffici dell’ente e si concentra sui criteri adottati.

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