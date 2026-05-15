Una panchina bianca con un cuore dipinto da un artista è stata installata in un parco milanese. L’installazione segue un episodio avvenuto lo scorso mese, quando una ragazza è stata investita da alcuni minorenni a bordo di scooter. La vittima ha dichiarato di non aver mai ricevuto scuse dalle famiglie dei giovani coinvolti e ha espresso dubbi sulla possibilità di un cambiamento nei comportamenti di questi ragazzi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sulla responsabilità dei minori in città.

Milano, 15 maggio 2026 – Una panchina bianca con sopra un cuore dipinto da un artista. Sarà il simbolo con cui Gratosoglio ricorderà per sempre Cecilia De Astis, la donna di 71 anni investita e uccisa lo scorso 11 agosto in via Saponaro da un’auto con a bordo quattro ragazzini che vivevano in un accampamento di nomadi di via Selvanesco (ora sono in comunità protette). “La panchina – spiega Filippo Di Terlizzi, figlio della signora – sarà sistemata sul sagrato della chiesa di San Barnaba ” in via Feraboli, dove si è celebrato il suo funerale, a cura dell’Aivis, Associazione italiana vittime e infortuni della strada, che assiste la famiglia. Accanto, una targa in onore di Cecilia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cecilia De Astis, investita dai baby pirati: “Mai ricevute scuse dalle famiglie, dubito quei ragazzi possano cambiare”

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