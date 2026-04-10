Feltrinelli presenta Ricomincio da me Conversazioni con la Gen Z a Napoli

Dal 15 aprile al 7 maggio, le librerie del Gruppo Feltrinelli a Napoli ospitano “Ricomincio da me”, una rassegna dedicata a conversazioni con la Generazione Z. L’iniziativa trasforma gli spazi di lettura in luoghi di confronto tra diverse generazioni sul presente, offrendo occasioni di ascolto e partecipazione. La serie di incontri si svolge in diverse librerie cittadine, coinvolgendo giovani e pubblico interessato.

Le librerie diventano palcoscenici di momenti di confronto tra generazioni sul presente: nasce così “Ricomincio da me”, la nuova rassegna del Gruppo Feltrinelli che, dal 15 aprile al 7 maggio, trasforma le librerie in spazi di ascolto, confronto e partecipazione, aprendo un dialogo tra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Valeria Lopis presenta il suo libro "La Sicilia delle donne e del vino" alla Feltrinelli di CataniaL'autrice dialogherà con Carla Previtera per approfondire il tema delle "figlie di una DOC minore" e il legame tra l'universo femminile e l'enologia...

Temi più discussi: Ricomincio da me, conversazioni con la Gen Z in librerie Feltrinelli di tutta Italia; Feltrinelli presenta Ricomincio da me; Feltrinelli trasforma le librerie in piazze per la Gen Z: a Milano parte la rassegna Ricomincio da me; Feltrinelli, Milano chiude la rassegna ‘Ricomincio da me’ per un nuovo dialogo con la Gen Z.

Feltrinelli presenta Ricomincio da me. Conversazioni con la Gen Z a NapoliIl gioco a squadre coinvolgerà tre gruppi rappresentativi delle generazioni Gen Z, Millennials e Boomer insieme a Gen X. La sfida, costruita a colpi di parole, nasce con l’obiettivo di mettere a ... napolitoday.it

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Al Teatro Cielo di Alcamo “Ricomincio da Te” per sostenere la Casa della Carità. L'intervista nei commenti - facebook.com facebook

Ricomincio da tre, 1981, Massimo Troisi. x.com