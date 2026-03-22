Kris Van Assche sta lavorando a diversi progetti e collaborazioni, secondo quanto dichiarato dal designer. Ha spiegato di aver scelto di concentrarsi su iniziative più piccole, ma molto precise, per dedicarsi con attenzione a ogni dettaglio. Le sue attività recenti includono varie partnership con altri professionisti del settore moda, senza specificare nomi o ambiti.

«Ho deciso che volevo concentrarmi su progetti forse più piccoli, ma molto precisi». Con queste parole il designer Kris Van Assche ha descritto le molte e differenti collaborazioni alle quali si sta dedicando negli ultimi tempi. «Dopo Dior, Berluti e il mio marchio omonimo, e una volta terminato il mio libro – Kris Van Assche – 55 collezioni – mi sentivo piuttosto felice di potermi prendere una pausa dalle montagne russe su cui ero stato per quasi vent'anni. Scrivere il libro è stato salvifico, mi ha aiutato a mettere ordine nei miei pensieri e a capire che, sebbene questi tre marchi presentassero sfide e DNA molto diversi, io ero sempre lo stesso designer, semplicemente con strumenti diversi». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Kris Van Assche si sta tenendo parecchio impegnato

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