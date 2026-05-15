C' è un ristorante a Roma dove vanno a mangiare tutti i campioni del tennis da Sinner a Federer

A Trastevere, tra tavoli stretti e pareti ricoperte di fotografie, si trova un ristorante frequentato dai più noti campioni del tennis, da giovani talenti a leggende come Federer. Durante i tornei di Roma, il locale si trasforma, diventando un punto di riferimento per gli appassionati e gli atleti del circuito. Le padelle fumanti di cacio e pepe attraversano la sala, accompagnando incontri e conversazioni tra gli ospiti. In quei giorni, il ristorante si distingue per la presenza di molte figure di spicco del tennis internazionale.

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