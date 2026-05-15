C' è un ristorante a Roma dove vanno a mangiare tutti i campioni del tennis da Sinner a Federer

Da gqitalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trastevere, tra tavoli stretti e pareti ricoperte di fotografie, si trova un ristorante frequentato dai più noti campioni del tennis, da giovani talenti a leggende come Federer. Durante i tornei di Roma, il locale si trasforma, diventando un punto di riferimento per gli appassionati e gli atleti del circuito. Le padelle fumanti di cacio e pepe attraversano la sala, accompagnando incontri e conversazioni tra gli ospiti. In quei giorni, il ristorante si distingue per la presenza di molte figure di spicco del tennis internazionale.

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A Trastevere, tra tavoli stretti, muri coperti di fotografie e padelle fumanti di cacio e pepe che attraversano la sala come trofei, c’è un posto che durante gli Internazionali tennis Roma smette di essere semplicemente un ristorante romano. Diventa una specie di dépendance ufficiosa del torneo. Un luogo dove i match finiscono davvero soltanto dopo mezzanotte, davanti a un piatto di carbonara. Dentro la trattoria più amata dai campioni del tennis. La sala dedicata a Federer Taverna Trilussa se la racconta così, con l’ironia ruvida e irresistibile della romanità autentica: «Dar 1910 che tiramo stà carozza che fà dà magnà pé tutti, belli, brutti, colti, burini, arti, bassi, sportivi, ministri, impiegati, cantanti, attori, disoccupati, ricchi, poveri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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