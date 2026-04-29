Internazionali d’Italia i campioni del tennis da vedere gratis nel cuore di Roma

A Roma, piazza del Popolo torna a ospitare i campi da tennis per gli Internazionali BNL d’Italia. L’evento, giunto alla sua terza edizione, è stato allestito da Roma Capitale con il supporto dell’Assessorato ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, in collaborazione con la Federtennis. L’iniziativa permette di assistere gratuitamente alle partite dei principali tennisti internazionali nel cuore della città, offrendo un’occasione di intrattenimento aperta a tutti.

Roma, 29 aprile 2026 – Torna il campo da tennis a piazza del Popolo. Per il terzo anno consecutivo è stato allestito da Roma Capitale – Assessorato ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, grazie alla collaborazione con Federtennis, in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia. Il campo è stato inaugurato alla presenza dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, del direttore generale della Fitp, Marco Martinasso, dell’AD di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris e del direttore degli Internazionali, Paolo Lorenzi. Ospita le pre-qualificazioni, a cui si può assistere gratuitamente e, per tutta la durata del torneo, esibizioni, allenamenti dei campioni e raduni tecnici organizzati.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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