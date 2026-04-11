Quanto costa mangiare nel ristorante di Cracco a Roma | nel menù del bistrot il maritozzo salato da 22 euro

A marzo è stato inaugurato nel centro di Roma il nuovo ristorante dello chef Carlo Cracco, chiamato Viride, insieme al bistrot Piazzetta. Sul menù del bistrot si trova un maritozzo salato che costa 22 euro. La proposta gastronomica si concentra su piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna. La location si trova nel cuore della città e si affaccia su una delle piazze più frequentate del centro storico.

A Marzo ha aperto nel centro storico di Roma il nuovo ristorante di Carlo Cracco, Viride, accompagnato dal bistrot Piazzetta. Il menù è pensato come una dedica alla cucina della Capitale e, tra i piatti proposti, conquista i clienti il maritozzo nelle sue varianti dolci e salate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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