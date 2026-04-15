Zaniolo starebbe bene nel Napoli? Manna ci sta lavorando

Secondo quanto riferito da Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, il club sta valutando l'eventuale inserimento di Nicolò Zaniolo nella rosa. La società ha avviato trattative e sta esaminando le possibilità di portare il giocatore in squadra. La notizia è stata riportata dal programma radiofonico Kiss Kiss Napoli, che ha confermato l’interesse del club e l’attuale fase di negoziazione.

Nicolò Zaniolo starebbe bene nel Napoli? Secondo Giovanni Manna, ds del Napoli, la risposta è sì. Kiss Kiss Napoli ha detto che ci sta lavorando. Zaniolo sta disputando un’ottima stagione nell’Udinese. Solo uno come Gattuso poteva lasciarlo fuori dalla Nazionale. IL calciatore x Roma dichiara anche di essere cambiato, è diventato padre. Fatto sta che, al netto di qualche partita deludente, a Udine si è rilanciato. Napoli su Zaniolo. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli: Napoli: riflettori accesi su Zaniolo. Manna vuole portarlo in azzurro. +++ Napoli: riflettori accesi su #Zaniolo. #Manna vuole portarlo in azzurro. Tutti gli...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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