Sabato 23 maggio alle ore 17.30 a Cavriglia si terrà l’inaugurazione di una mostra personale dedicata al pittore locale Luciano Gennai. L’esposizione presenta una selezione di alcune delle sue opere più recenti, raccolte in un percorso che si svolgerà presso uno spazio espositivo della città. La manifestazione prevede l’allestimento di varie tele e lavori realizzati dall’artista nel corso degli ultimi anni. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un determinato periodo di tempo.

Arezzo, 15 maggio 2026 – Sabato 23 maggio alle ore 17.30 a Cavriglia sarà inaugurata la mostra personale del pittore Luciano Gennai, artista locale che propone un percorso espositivo composto da una selezione significativa delle sue opere più recenti. “Attraverso la pittura – ha affermato Luciano Gennai – cerco di restituire emozioni, silenzi e tracce del tempo, trasformando ogni opera in uno spazio aperto al dialogo con chi osserva”. L’esposizione, come illustrato anche nel corso della conferenza stampa di presentazione, offre al pubblico un vero e proprio viaggio all’interno della ricerca artistica dell’autore, caratterizzata da una pittura intensa e fortemente evocativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavriglia inaugura la mostra personale di Luciano Gennai

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