Ferrari inaugura un centro diagnostico per il personale e la comunità

Ferrari ha aperto a Maranello un nuovo Centro Diagnostico destinato a offrire servizi di prevenzione e diagnosi avanzata. La struttura si rivolge sia ai dipendenti dell’azienda sia alla comunità del territorio, con l’obiettivo di garantire accesso a servizi sanitari specifici. L’inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti dell’azienda.

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Ferrari ha inaugurato a Maranello un Centro Diagnostico, realizzato per erogare servizi di prevenzione e diagnosi avanzata sia alle proprie persone che alla comunità locale. Il Centro, gestito da Med-Ex, storico partner medico di Ferrari, si avvale delle più evolute tecnologie, grazie anche a strumentazione Philips. “Il nuovo Centro Diagnostico rappresenta un primato assoluto in Italia: è la prima volta che un’azienda non appartenente al settore medico realizza una struttura di questo livello in sinergia con le Istituzioni pubbliche – si legge in una nota -. Una proficua collaborazione con gli enti regionali e locali che ha trovato un terreno fertile per sviluppare iniziative concrete e di prossimità a beneficio del territorio e della comunità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

