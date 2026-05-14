Sabato 23 maggio | inaugurazione della mostra personale del pittore Luciano Gennai

Sabato 23 maggio si terrà l'apertura della mostra personale del pittore Luciano Gennai. L'evento si svolgerà in una sede di Arezzo e resterà aperto al pubblico. La mostra presenta una selezione di opere realizzate dall'artista, che sarà presente all'inaugurazione. L'esposizione rimarrà visitabile per un periodo di tempo definito, durante il quale sarà possibile ammirare le creazioni del pittore, conosciuto nel panorama locale.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – . Una mostra dedicata al percorso personale dell’artista ed alla sua riscoperta dell’io. Sabato 23 maggio alle 17:30 si svolgerà, all’interno del Palazzo Municipale, l’inaugurazione della mostra personale del pittore Luciano Gennai, artista locale, autore di un percorso espositivo che raccoglie una selezione significativa delle sue opere più recenti. L’esposizione propone al pubblico un viaggio attraverso la ricerca artistica di Luciano Gennai, caratterizzata da una pittura intensa e profondamente evocativa, capace di coniugare sensibilità cromatica, memoria e tensione emotiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabato 23 maggio: inaugurazione della mostra personale del pittore Luciano Gennai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tutto pronto per l'inaugurazione della mostra personale di Arnaldo Gallinucci, intitolata 'piccole emozioni'Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Giovedì 12 marzo alle... Arcos, inaugurazione della mostra del maestro Italo MustoneTempo di lettura: 2 minutiÈ stata inaugurata presso il Museo ARCOS di Benevento la mostra “In un tempo liquido” di Italo Mustone, un progetto...