Cavidotto Tunisia-Sicilia Sciacca chiede tutele per mare e pesca

L’amministrazione comunale di Sciacca e le cooperative della pesca Fra Pescatori, Madonna del Soccorso e San Paolo Consulting hanno presentato delle osservazioni riguardo al progetto di realizzazione di un cavidotto nel Mediterraneo che collegherà la Tunisia alla Sicilia. Le parti hanno chiesto di prevedere specifiche tutele per l’ambiente marino e le attività di pesca nella zona interessata. La proposta riguarda la creazione di un nuovo collegamento sottomarino tra le due aree e si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di sviluppo e tutela delle risorse marine.

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