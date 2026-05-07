Bonaccini a Sciacca | Il Pd in Sicilia deve smettere di litigare e ritrovare unità

Il segretario del Partito Democratico ha visitato Sciacca e ha invitato i membri del partito in Sicilia a superare le divisioni interne. Ha affermato che a livello nazionale il partito è più coeso rispetto alla Sicilia, dove le divergenze sembrano più evidenti. L’obiettivo è ristabilire l’unità tra i rappresentanti locali per rafforzare la presenza politica nell’isola. La visita si inserisce in una strategia di consolidamento del partito in vista delle prossime sfide elettorali.

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"Il Partito Democratico a livello nazionale è più unito che mai. In Sicilia purtroppo c'è meno unità che altrove, bisogna smetterla di litigare per ritrovare anche nell'isola unità. Dobbiamo evitare che alle prossime elezioni il Centrodestra continui a vincere anche quando è più debole perché la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Famiglia nel bosco, Catherine: ‘Voglio smettere di litigare’A metà aprile, la coppia si trasferirà nell’abitazione messa a disposizione dal Comune. Cannavaro duro: «Coverciano deve smettere di sfornare patentini, deve essere una Bocconi. E serve la specializzazione per i settori giovanili»Goretzka Milan, i rossoneri adesso fanno sul serio! E’ lui il colpo per il centrocampo: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Mercato Juve, è... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Sud protagonista: a Sciacca il confronto del Partito Democratico; Pd, domani a Sciacca convegno di Energia Popolare con Stefano Bonaccini - Autore: Massimo D'Antoni | Attualità; Il PD si riunisce a Sciacca per il Sud: vertice con Bonaccini e Decaro sul futuro del Mediterraneo; Il Sud protagonista: domani giovedì 7 maggio a Sciacca iniziativa Pd con Stefano Bonaccini. Il Pd si riunisce a Sciacca, Bonaccini: spetta alla Schlein ricompattare il partitoIl Pd prova a serrare le file in vista dell’anno elettorale che porterà al voto Regione e principali Comuni. E da Sciacca parte una mobilitazione ... gds.it Bonaccini a Sciacca: Il Pd in Sicilia deve smettere di litigare e ritrovare unitàIl presidente del Partito Democratico sta intervenendo all'iniziativa Il Sud protagonista: cuore del Mediterraneo, futuro dell'Europa ... agrigentonotizie.it ELEZIONI MACERATA - Dopo Bonaccini, annunciati altri appuntamenti a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Gianluca Tittarelli - facebook.com facebook Stefano Bonaccini ospite di Giovanna Pancheri a Sky TG24 Live In ha parlato del presidente americano Donald Trump, definendo alcune sue mosse “deliranti”. Sul governo Meloni e sul rapporto con l’amministrazione americana, ha invece definito l’atteggiam x.com