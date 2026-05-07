Bonaccini a Sciacca | Il Pd in Sicilia deve smettere di litigare e ritrovare unità
Il segretario del Partito Democratico ha visitato Sciacca e ha invitato i membri del partito in Sicilia a superare le divisioni interne. Ha affermato che a livello nazionale il partito è più coeso rispetto alla Sicilia, dove le divergenze sembrano più evidenti. L’obiettivo è ristabilire l’unità tra i rappresentanti locali per rafforzare la presenza politica nell’isola. La visita si inserisce in una strategia di consolidamento del partito in vista delle prossime sfide elettorali.
"Il Partito Democratico a livello nazionale è più unito che mai. In Sicilia purtroppo c'è meno unità che altrove, bisogna smetterla di litigare per ritrovare anche nell'isola unità. Dobbiamo evitare che alle prossime elezioni il Centrodestra continui a vincere anche quando è più debole perché la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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