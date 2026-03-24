Questa mattina al porto di Sciacca si è svolta una protesta organizzata da armatori, pescatori e commercianti del settore ittico. I partecipanti hanno manifestato contro l'aumento dei costi del carburante, chiedendo interventi urgenti e ristori per far fronte alla difficile situazione economica che interessa la filiera della pesca. La protesta ha coinvolto diverse persone del comparto, tutte unite nella richiesta di azioni concrete.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sit-in al porto e richiesta di interventi urgenti. Questa mattina, al porto di Sciacca, si è svolta una protesta organizzata da armatori, pescatori e commercianti del comparto ittico, uniti per denunciare la grave crisi economica che sta colpendo il settore. La mobilitazione ha visto una partecipazione significativa di operatori locali, preoccupati per un futuro sempre più incerto. Sempre meno pesce e costi in aumento. Alla base della protesta vi sono due problemi principali: da un lato, la progressiva diminuzione delle specie ittiche nel Canale di Sicilia, attribuita anche al surriscaldamento delle acque marine; dall’altro, il forte aumento del prezzo del gasolio, che rende spesso non sostenibili le uscite in mare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sciacca, crisi della pesca: proteste per caro carburante. La richiesta di ristori

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