Caterina Sforza e il potere quotidiano
Nel 1491 Caterina Sforza era una nobildonna attiva negli affari politici e militari della sua regione, coinvolta in strategie di potere e gestione dei territori. La sua presenza si manifestava attraverso decisioni e azioni che influivano direttamente sulla vita quotidiana dei suoi sudditi, e la sua figura raccoglieva ruoli di leadership e amministrazione. In un’epoca in cui il potere femminile era spesso relegato a ruoli secondari, lei si distingueva come una protagonista coinvolta in modo concreto nel contesto politico e sociale.
Nel 1491 Caterina Sforza non è soltanto la signora guerriera che la memoria rinascimentale avrebbe poi trasformato in mito. Nelle pagine secentesche delle cronache di Sigismondo Marchesi emerge invece una governante concreta, attenta ai problemi quotidiani della città, capace di trasformare il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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