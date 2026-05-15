Caterina Sforza e il potere quotidiano

Nel 1491 Caterina Sforza era una nobildonna attiva negli affari politici e militari della sua regione, coinvolta in strategie di potere e gestione dei territori. La sua presenza si manifestava attraverso decisioni e azioni che influivano direttamente sulla vita quotidiana dei suoi sudditi, e la sua figura raccoglieva ruoli di leadership e amministrazione. In un’epoca in cui il potere femminile era spesso relegato a ruoli secondari, lei si distingueva come una protagonista coinvolta in modo concreto nel contesto politico e sociale.

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