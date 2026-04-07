Il dossier dedicato alla candidatura di Forlì-Cesena come Capitale della Cultura Italiana 2028, intitolato “I sentieri della bellezza”, si concentra su vari aspetti culturali e storici della regione. Nel documento si evidenzia anche il viaggio di Caterina Sforza a Santa Maria in Bagno, un evento che fa parte delle narrazioni storiche inserite nel progetto. La candidatura, tuttavia, è stata assegnata ad Ancona.

Il dossier per la candidatura di Forlì-Cesena a Capitale della Cultura Italiana 2028 (ma è stata scelta Ancona), è condensato ne ’ I sentieri della bellezza ’. Tra questi, il riferimento anche alla figura di Caterina Sforza (1463-1509), la Signora di Forlì, che a proposito di sentieri, però in questo caso quelli segnati lungo i nostri territori, ne deve aver percorsi più d’uno nel suo veloce viaggio dalla città di San Mercuriale a Santa Maria in Bagno (l’attuale Bagno di Romagna ). Nel borgo termale si trovava, infatti, da alcuni giorni, per curarsi da una grave malattia, il suo terzo marito, Giovanni de’ Medici il Popolano (1467-1498). Dal loro matrimonio nacque Ludovico, il futuro condottiero Giovanni dalle Bande Nere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il viaggio di Caterina Sforza a Santa Maria in Bagno

Storie e misteri a lume di candela: un viaggio notturno nel tempo con Caterina SforzaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Questo...

Santa Maria al Bagno si mette in maschera: domenica arriva il carnevale in mareFesta colorata nella marina neretina con la flotta dei pirati e supereroi in Sup e kayak nello specchio d'acqua antistante la spiaggia.

Argomenti più discussi: Il viaggio di Caterina Sforza a Santa Maria in Bagno; Biblioteca comunale e Casa Piani: gli appuntamenti di aprile; Pasqua alla Rocca di Riolo Terme; Le Alchimiste, a Milano la nuova imponente mostra di Anselm Kiefer.

La Caterina Sforza di Kiefer esposta all’Unipol TowerUnipol celebra Anselm Kiefer aprendo le sue porte al grande pubblico: dal 9 febbraio al 30 giugno 2026 ospiterà un’opera del grande artista nell’Unipol Tower in piazza Gae Aulenti. L’iniziativa si ... ilgiorno.it

Giovanni dalle Bande Nere nacque a Forlì il 6 aprile 1498 con il nome di Ludovico de’ Medici. Figlio di Giovanni de’ Medici e di Caterina Sforza, scelse la strada della guerra, guidando con audacia le sue truppe di ventura in un’Italia frammentata e in continuo - facebook.com facebook