Fognini spiega il lato oscuro di Alcaraz dopo il crollo emotivo a Miami | Nervoso e frustrato

Fognini ha condiviso sui suoi profili social un commento sulla partita di Alcaraz a Miami. Ha descritto lo stato emotivo dello spagnolo come nervoso e frustrato, basandosi sul suo comportamento durante il match. La sua analisi si concentra sull'aspetto emotivo di Alcaraz, senza esprimere giudizi personali o valutazioni sulle sue capacità tecniche.

L'ex tennista italiano ha commentato attraverso i suoi profili social la prestazione dello spagnolo e l'impressione che ha ricavato dal suo sfogo plateale. "Quello che ha detto al suo staff è stato chiaro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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