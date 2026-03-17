In occasione del gala A Night in Berlin Cate Blanchett ha catturato l’attenzione con un look d’impatto capace di coniugare moda e arte

Durante il gala A Night in Berlin, Cate Blanchett ha indossato un abito che ha attirato l’attenzione di tutti, dimostrando come stile e creatività possano fondersi in un’unica immagine. La sua presenza sulla scena è stata al centro dell’evento, con un look che ha suscitato commenti tra gli ospiti e i media presenti. La scena si è conclusa con la sua uscita, lasciando un’immagine forte e memorabile.

in un’unica, potente dichiarazione visiva. Sul red carpet con il figlio Ignatius Martin Upton e il regista Sam Bardaouil, ha indossato un look firmato Louis Vuitton. L’outfit punta su una lavorazione complessa in cui le frange, protagoniste, creano una texture dinamica ispirata a un paesaggio astratto. Il top, luminoso e vibrante, è caratterizzato da frange nei toni dell’azzurro cielo e del viola, che evocano un’atmosfera eterea e sospesa. La gonna prosegue il racconto verso il basso, chiudendo in un intenso verde arricchito da dettagli di flora e fauna, come un paesaggio naturale tradotto in haute couture. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - In occasione del gala A Night in Berlin, Cate Blanchett ha catturato l’attenzione con un look d’impatto, capace di coniugare moda e arte Articoli correlati Tra gli ospiti da Dior, Beatrice Borromeo ha catturato l’attenzione per un look capace di riflettere con coerenza lo spirito della collezioneLa sfilata Dior Haute Couture P/E 2026, presentata a Parigi il 26 gennaio, ha aperto un nuovo capitolo dell’eleganza couture, tra richiami al passato... Leggi anche: Dragon Trainer 2: Al via le riprese del sequel del Live-Action con il ritorno di Cate Blanchett! Tutto quello che riguarda Cate Blanchett Discussioni sull' argomento Cate Blanchett abbaglia con un abito spettacolare al 30° anniversario dell’Hamburger Bahnhof Artwork Museum di Berlino; L’Hamburger Bahnhof di Berlino compie trent’anni: il programma della serata di gala. Apri il menu di navigazioneTra le cene e gala ad alto voltaggio stellare che si susseguono alla Mostra del Cinema di Venezia, l'Armani Beauty Dinner è una sorta di supernova dell'eleganza made in Italy. La cena di gran gala ... vanityfair.it Cate Blanchett, Nicole Kidman e le altre Best Dressed of the Week!Sono tantissime le star internazionali sbarcate al Lido di Venezia in occasione della Mostra Internazionale d'arte cinematografica. Oltre ai molti look degni di nota visti sul red carpet ufficiale, ... grazia.it " Alcuni fumano, altri bevono altri si drogano e altri si innamorano... ognuno si uccide a modo suo. " Gabriel García Márquez Cate Blanchett by Gary Heery - facebook.com facebook