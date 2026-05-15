Catanzaro proposta per il PalaGallo | il progetto per il nuovo polo

A Catanzaro è stata avanzata una proposta per la realizzazione di un nuovo polo sportivo nel quartiere Corvo, che prevederebbe la costruzione di un nuovo impianto al posto del vecchio PalaGallo. La proposta include anche interventi di riqualificazione dell’attuale struttura, con l’obiettivo di migliorare le aree circostanti. Per finanziare il progetto, sono stati individuati alcuni fondi nazionali destinati alla riqualificazione di impianti sportivi. Il progetto è ancora in fase preliminare e dovrà essere valutato dagli enti competenti.

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? Punti chiave Come cambierebbe il quartiere Corvo con il nuovo polo sportivo?. Quali fondi nazionali servono per riqualificare il vecchio PalaGallo?. Chi deve approvare la candidatura per ottenere i finanziamenti?. Come si integrerà la vecchia struttura con la nuova area indoor?.? In Breve Accesso al bando nazionale Sport e Periferie 2026 per fondi del Dipartimento Sport.. Integrazione con nuova area sportiva indoor e bike park nel quartiere Corvo.. Miglioramento efficienza energetica e sicurezza per ospitare eventi regionali e nazionali.. Sviluppo mobilità sostenibile tramite piste ciclabili già realizzate nell'area sud.. Il consigliere comunale Tommaso Serraino ha presentato una proposta per sottoporre il Palazzetto dello Sport di località Corvo al nuovo avviso nazionale denominato Sport e Periferie 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, proposta per il PalaGallo: il progetto per il nuovo polo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovo polo scolastico di Collevalenza, assegnati i lavori: ecco il progettoAl via a Todi un'altra importante opera pubblica: la realizzazione del nuovo polo scolastico in località Collevalenza. Progetto pubblico-privato per il nuovo ospedale di Carpi, pervenuta una sola propostaSi sono chiusi ieri, martedì 10 marzo, i termini dell’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad iniziativa privata per la... [Moretto] Dovremo attendere fino alla fine della stagione affinché il Milan risolva i suoi problemi organizzativi per sapere chi deciderà di firmare giocatori. Nel frattempo, Joe Gomez è stato offerto al Milan: lo stanno tenendo in considerazione e vedremo se deci reddit Depurazione e gestione sostenibile delle acque reflue urbane, ecco una nuova proposta di legge regnaleCATANZARO Il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, ha presentato questa mattina una proposta di legge regionale che punta a cambiare radicalmente il modello di gestione d ... corrieredellacalabria.it Calabria, al via iter per il Servizio di Sociologia in Commissione regionaleHa preso il via in Commissione l’iter legislativo per l’istituzione del Servizio di Sociologia della Calabria. Dopo la protocollazione al Consiglio regionale, la proposta di legge n. 59/2026 è stata e ... catanzaroinforma.it