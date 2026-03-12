Progetto pubblico-privato per il nuovo ospedale di Carpi pervenuta una sola proposta

Ieri, martedì 10 marzo, si sono conclusi i termini dell’Avviso pubblico rivolto a iniziative private per la costruzione del nuovo ospedale di Carpi. A questa chiamata ha risposto una sola proposta. L’avviso era aperto per ricevere manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati interessati a collaborare con il settore pubblico per il progetto.

Si sono chiusi ieri, martedì 10 marzo, i termini dell’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad iniziativa privata per la realizzazione del nuovo ospedale di Carpi. L’avviso era rivolto a operatori economici interessati alla progettazione, realizzazione e manutenzione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Cinque scuole in una sola 'città', ok al progetto esecutivo per 'Carpi Campus'Creare una piccola “città nella città”, con il suo sistema di edifici (le scuole), i propri rappresentanti (i dirigenti scolastici) e i cittadini...

Un ospedale veterinario. FI lancia il nuovo progetto di servizio pubblicoForza Italia lancia l’idea di un ospedale veterinario pubblico da costruire agli ex Macelli.

Approfondimenti e contenuti su Progetto pubblico

Temi più discussi: Comunità Energetica Rinnovabile. Avviso per la costituzione di un partenariato pubblico - privato; Partenariato pubblico-privato per illuminazione e servizi energetici, il Cda di AMG Energia approva l’avviso pubblico Il sindaco Lagalla: Risultato di un percorso amministrativo rigoroso e lungimirante – Città di Palermo; Ppp, verso il rafforzamento del dialogo competitivo dopo lo stop Ue alla prelazione; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Il Caffè nel Parco di Miramare sarà gestito con il partenariato pubblico privatoIl Consiglio di stato ha rigettato il ricorso del concessionario uscente del Caffè che sarà ora gestito per la parte privata dalla Illycaffè ... rainews.it

Cesena, pubblico e privato alleati a sostegno della disabilità: il progetto al MinisteroA seguito della pubblicazione dell’Avviso da parte del Ministro per le Disabilità, le realtà locali del Terzo settore, anche grazie al supporto dei ... corriereromagna.it

La coalizione “Progetto Futuro” ha organizzato un incontro pubblico con l’avvocata Floriana Natale, candidata sindaco della città. #floriananatale facebook

FONTANILI LOMBARDI: INCONTRO PUBBLICO SABATO 7 MARZO Nell’ambito del progetto “Fontanili lombardi: tesori d’acqua, sorgenti di conoscenza, custodi di biodiversità” a cura dell'associazione REC, sabato 7 marzo dalle 16 alle 18 in sala consiliare si x.com