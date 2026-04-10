Nuovo polo scolastico di Collevalenza assegnati i lavori | ecco il progetto

A Todi sono stati affidati i lavori per la costruzione di un nuovo polo scolastico nella zona di Collevalenza. L’intervento prevede la realizzazione di una struttura dedicata all’istruzione, con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa locale. Il progetto, che riguarda l’intera area, è stato approvato di recente e le imprese incaricate stanno ora avviando le attività di cantiere. La nuova struttura sarà destinata all’uso scolastico.

Al via a Todi un'altra importante opera pubblica: la realizzazione del nuovo polo scolastico in località Collevalenza. È stato infatti aggiudicato nella giornata di giovedì 9 aprile l'appalto a seguito di gara pubblica indetta a inizio anno dalla stazione unica appaltante. I lavori sono stati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Nuovo polo ristoro al Montagna: lavori assegnati, fine 2026La Spezia sta per vedere concretizzarsi un nuovo polo di ristorazione all’interno del complesso sportivo Montagna, con i lavori già assegnati e il... VIDEO| Il Museo del Mare non è più soltanto un progetto: partono i lavori per il nuovo polo culturaleDall’idea al cantiere: il Museo del Mare di Reggio Calabria entra nella fase operativa. Temi più discussi: Sardegna: inaugurato a Samugheo un nuovo polo scolastico da oltre 6 milioni di euro; Porano si aggiudica 140mila euro per l'acquisto degli arredi del nuovo Polo scolastico dell'Infanzia; Patrica, inaugurato il nuovo polo scolastico; Pasqua 2026, gli auguri del preside del Nuovo Polo Scolastico Finalese. Nuovo polo scolastico a Scafati, Aliberti: Sarà una scuola degna dell’EuropaProseguono i lavori del nuovo polo scolastico a Scafati, un’opera definita dall’amministrazione come una delle sfide più importanti per il territorio. agro24.it Porano, il Comune si aggiudica 140 mila euro per gli arredi del nuovo polo scolastico dell'infanziaE' il quarto Comune umbro per entità del finanziamento. Si completa la struttura realizzata in via Kennedy, costata 1,2 milioni ... corrieredellumbria.it Primo Congresso Regionale UILFPC: nasce in Abruzzo e Molise il nuovo polo del terziario e dei servizi - facebook.com facebook