Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento nel centro di Catania, arrestando sei persone. Le operazioni sono state condotte tra via Dusmet e corso Sicilia e hanno coinvolto il blocco di parcheggiatori abusivi. Durante il controllo, sono state emesse sanzioni e misure di detenzione temporanea. L'intervento ha portato alla temporanea interruzione di alcune attività di parcheggio non autorizzate.

? Cosa sapere Questura e Carabinieri bloccano 6 parcheggiatori abusivi tra via Dusmet e corso Sicilia.. Sanzioni per 40 infrazioni e sequestri di mezzi nelle piazze del centro di Catania.. Le pattuglie della Questura e dei Carabinieri hanno setacciato il cuore pulsante di Catania questo fine settimana, tra sanzioni stradali pesanti e l’arresto di chi gestisce abusivamente i parcheggi in zone strategiche come via Dusmet e corso Sicilia. L'operazione coordinata ha coinvolto il controllo capillare del centro storico, con presidi fissi nelle piazze più frequentate e interventi mirati contro la microcriminalità e le violazioni del Codice della Strada, toccando un bilancio di centinaia di persone identificate e decine di veicoli sequestrati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, blitz nel centro: arresti per parcheggi abusivi e sanzioni

Catania, due arresti e 90 chili di cocaina sequestrata

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