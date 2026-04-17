Nelle ultime ore, le forze dell’ordine di Trento hanno aumentato i controlli nel centro cittadino, intervenendo in due situazioni distinte. In meno di un giorno, sono stati arrestati alcuni sospetti coinvolti in un furto presso un negozio e sono state applicate sanzioni a persone denunciate per aver partecipato a una lite tra soggetti ubriachi. Le pattuglie della volante Dante hanno operato nelle zone più trafficate e sensibili del centro.

Le pattuglie della Volante Dante hanno intensificato la sorveglianza nelle zone più sensibili del centro di Trento, intervenendo in meno di 24 ore per un furto in un punto vendita e una lite tra soggetti alterati dallo stato di ebbrezza. La strategia di presidio, voluta dal questore per monitorare i quadranti urbani più esposti, ha portato alla denuncia di un uomo straniero con precedenti penali e alle sanzioni amministrative per due individui coinvolti in uno scontro verbale vicino alla stazione ferroviaria. Dinamiche di un presidio mirato nel cuore della città. Il primo episodio si è verificato nella zona di via Torre Verde, dove l’allerta è stata data da una segnalazione giunta tramite il numero unico di emergenza 112.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento, raid della Volante Dante: arresti e sanzioni nel centro

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