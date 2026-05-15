Catania fermata Galatea inaccessibile | Adorno denuncia il blocco
A Catania, la fermata Galatea è attualmente inaccessibile a causa di un blocco che impedisce l’uso dell’ascensore. La questione solleva interrogativi su come le persone con disabilità possano raggiungere i binari e muoversi normalmente. Un rappresentante dei cittadini con disabilità ha denunciato la situazione e chiesto chiarimenti sulle responsabilità per il guasto all’ascensore situato in viale Ionio. La situazione rimane irrisolta, e la mancanza di accesso coinvolge direttamente chi dipende da servizi di mobilità facilitata.
? Domande chiave Come possono i cittadini con disabilità raggiungere i binari oggi?. Chi deve rispondere del guasto all'ascensore di viale Ionio?. Quali altre stazioni della rete metropolitana presentano lo stesso problema?. Quando inizieranno i lavori per installare le nuove scale mobili?.? In Breve Violazione delle leggi 1041992, DPR 5031996 e legge 131989 sull'abbattimento barriere.. Richiesta di verifica straordinaria su tutta la rete gestita dalla Ferrovia Circumetnea.. Interrogazione rivolta al Presidente della Regione e all'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità.. Necessità di installare nuove scale mobili oltre al ripristino dell'ascensore in viale Ionio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Verde pubblico abbandonato a Salerno, il M5S denuncia: "Il Masso della Signora è inaccessibile"Parchi parzialmente chiusi, belvedere inaccessibili e alberi abbattuti senza sostituzione: tre candidati al consiglio comunale di Salerno con il...
Ragazzino palpeggiato alla fermata, lo riconosce il giorno dopo: denuncia per il 43enneReggio Emilia, 16 marzo 2026 – Avrebbe molestato un ragazzino di 17 anni, dopo un incontro casuale alla fermata del bus di via Fratelli Cervi, sulla...
Metro Catania Galatea, Adorno (M5S): Mobilità negata ai disabili, diritti violatiUna stazione simbolo delle criticità infrastrutturali e della mancata attenzione all’accessibilità: è il caso della fermata Galatea della metropolitana di Catania, al centro di un’interrogazione pre ... blogsicilia.it
La stazione metro Galatea senza ascensore funzionante: interrogazione all'Ars di Lidia AdornoLa deputata del M5S chiede interventi urgenti per il ripristino dei servizi e una verifica complessiva sull'intera rete, richiamando il rispetto della normativa vigente sull’eliminazione delle barrier ... cataniatoday.it