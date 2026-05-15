Catania fermata Galatea inaccessibile | Adorno denuncia il blocco

A Catania, la fermata Galatea è attualmente inaccessibile a causa di un blocco che impedisce l’uso dell’ascensore. La questione solleva interrogativi su come le persone con disabilità possano raggiungere i binari e muoversi normalmente. Un rappresentante dei cittadini con disabilità ha denunciato la situazione e chiesto chiarimenti sulle responsabilità per il guasto all’ascensore situato in viale Ionio. La situazione rimane irrisolta, e la mancanza di accesso coinvolge direttamente chi dipende da servizi di mobilità facilitata.

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